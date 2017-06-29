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"Не ваше дело": новый эпизод хамства в барнаульских автобусах

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Читатель Amic.ru возмущен поведением кондуктора городского маршрута №20

Фото: busphoto.ru

Житель Барнаула обратился в редакцию портала Amic.ru, желая поделиться своим возмущением и недоумением относительно поведения кондуктора в городском автобусе №20.

Наш читатель Алексей рассказывает, что накануне он возвращался из диагностического центра и зашел в поликлинику №9 на физиолечение. Пройдя процедуру, он сел в автобус №20, чтобы доехать до дома.

"Зашел в салон, сел. Правая рука у меня сейчас функционирует не очень, у меня был перелом и разрыв сухожилий. Придерживая правой рукой бутылку с водой и сумочку с документами, левой рукой я достал деньги и начал протягивать их кондуктору, женщине около 30 лет. Она по какой-то причине их не взяла, но заявила: "Дайте мне деньги". Я ей ответил, что именно этим и занимаюсь. Девушка продолжала настаивать на том, чтобы я расплатился. Попытавшись еще раз протянуть ей плату за проезд, я уточнил, что правая рука у меня плохо функционирует", — вспоминает собеседник.

На это, по словам Алексея, кондуктор ответила ему, что у нее тоже болят руки. "Я предположил, что ей, видимо, следует пойти на больничный, на что услышал: "Это не ваше дело". Далее я поинтересовался у женщины, где ее бейдж, потому как мне бы хотелось узнать ее имя, на что тоже услышал "Это не ваше дело", — продолжает горожанин.

"Мне уже стало просто смешно, и я обратился к сидевшей рядом пассажирке со словами: "Ну, если что, будете свидетелем". Услышав это, кондуктор зачем-то сказала: "Свидетели долго не живут", — добавляет Алексей.

Примечательно, что денег за проезд кондуктор у барнаульца так и не взяла. Горожанин подчеркивает, что он еще раз пытался объяснить, что правая рука у него не поднимается и даже продемонстрировал шов на своем плече.

По словам нашего читателя, закончилось все тем, что, когда он выходил из автобуса, кондуктор на весь салон сказала: "Может, у вас и что-то другое не поднимается".

Сейчас барнаулец пытается связаться с комитетом по транспорту городской администрации. Кроме того, у него есть вопросы и к руководству компании-перевозчика, которому, вероятнее всего, такое поведение кондуктора едва ли понравится. По словам нашего собеседника, номер автобуса 552 АО.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.06.2017 11:33
ИРИНА

А ФОТО АВТОБУСА СООТВЕТСТВУЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ? ВЫ НА ЭТОМ АВТОБУСЕ ЕХАЛИ?

0  0
29.06.2017 11:34
- гость -

Кондуктор - Петросян?

0  0
29.06.2017 11:41
гость

У кондукторов наверное тоже маленькая зарплата?

0  0
29.06.2017 11:41
- гость -

хааааааааааа приколистка!!!ну а вы Алексей не внук Татьяны)))))))как же противно когда мужчины так себя ведут фу....по этому женщины уж и думают что не поднимается у вас ни руки ни что то еще

0  0
29.06.2017 11:43
Гость

29.06.2017 11:33
ИРИНА

Фото разве не редакция ставит,какое хочет?

0  0
29.06.2017 11:50
- гость -

по этому женщины уж и думают что не поднимается у вас ни руки ни что то еще

А почему кондуктор подумала об этом у чужого мужчины? За неимением своего думает про тех,кого видит ?

0  0
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