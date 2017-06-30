Лето — долгожданный отпуск. И перед многими встает вопрос: где и как отдохнуть. Каждый старается заранее рассмотреть различные варианты для проведения отпуска, и, как всегда, мы оказываемся на распутье, что выбрать: просторы родной России или отдых за границей.

Определиться с выбором вам могут помочь сотрудники группы компаний "Авиафлот". Они расскажут о преимуществах выбранного города или страны, а также помогут подобрать несколько вариантов поездки.

Среди множества предложений по летнему отдыху в настоящее время одним из популярных туристических направлений является крымское побережье. На полуострове есть все для полноценного отдыха:

прекрасная природа

множество зелени

пальмы

Черное море

Азовское море

знаменитые крымские вина

богатое культурное наследие

достопримечательности и многое другое.

Активный отдых в Крыму разнообразен, как и сам полуостров. На западном побережье расположены знаменитая Евпатория, а также Николаевка, Песчаное и Угловое с обилием детских здравниц. Именно в этот курортный район с пологим прибрежным дном и широкими песчаными пляжами предпочитают приезжать целыми семьями вместе с животными. Отдых в Крыму с детьми на западном берегу полуострова можно великолепно провести, поселившись в одном из современных комфортабельных санаториев, гостиничных комплексов или мини-отелей Крыма.

Преимущества отдыха в Крыму:

Не нужно оформлять визу, обменивать валюту. Природа и климат региона позволяют не только прекрасно отдохнуть, но и поправить здоровье, так как полуостров богат рекреационными ресурсами. Также в Крыму развито санаторное лечение по достаточно приемлемым ценам. Отдыхая в Крыму, можно познакомиться с памятниками русской истории и культуры.

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