Лето — долгожданный отпуск. И перед многими встает вопрос: где и как отдохнуть. Каждый старается заранее рассмотреть различные варианты для проведения отпуска, и, как всегда, мы оказываемся на распутье, что выбрать: просторы родной России или отдых за границей.
Определиться с выбором вам могут помочь сотрудники группы компаний "Авиафлот". Они расскажут о преимуществах выбранного города или страны, а также помогут подобрать несколько вариантов поездки.
Среди множества предложений по летнему отдыху в настоящее время одним из популярных туристических направлений является крымское побережье. На полуострове есть все для полноценного отдыха:
- прекрасная природа
- множество зелени
- пальмы
- Черное море
- Азовское море
- знаменитые крымские вина
- богатое культурное наследие
- достопримечательности и многое другое.
Активный отдых в Крыму разнообразен, как и сам полуостров. На западном побережье расположены знаменитая Евпатория, а также Николаевка, Песчаное и Угловое с обилием детских здравниц. Именно в этот курортный район с пологим прибрежным дном и широкими песчаными пляжами предпочитают приезжать целыми семьями вместе с животными. Отдых в Крыму с детьми на западном берегу полуострова можно великолепно провести, поселившись в одном из современных комфортабельных санаториев, гостиничных комплексов или мини-отелей Крыма.
Преимущества отдыха в Крыму:
- Не нужно оформлять визу, обменивать валюту.
- Природа и климат региона позволяют не только прекрасно отдохнуть, но и поправить здоровье, так как полуостров богат рекреационными ресурсами. Также в Крыму развито санаторное лечение по достаточно приемлемым ценам.
- Отдыхая в Крыму, можно познакомиться с памятниками русской истории и культуры.
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Комментарии
Выбирая между Крымом и Кавказом, россияне почему-то предпочитают Турцию.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) констатирует факт сорванного сезона в Крыму по вине двух факторов: жадность отельеров и дорогие авиабилеты.
В 2014 году россияне поехали к нам в Крым на патриотичной волне.
В 2015 году ехали сюда на отдых с пониманием того, что пока ещё сервис и внешний вид курортов здесь отстают от мировых, но готовы были потерпеть – ведь и цены держались разумного предела.
Но жадности нет предела.
И с 2016 года крымчане, занятые тур-бизнесом, начали вздувать нещадно цены.
Туристы ещё ехали в Крым по инерции, но ведь и они умеют считать деньги.
А я бы выбрал Египет. Но его прикрыли
Вот как? Как со средней зарплатой в 20 тыр можно отдохнуть в Крыму? Амик, дополните тему цифрами для наглядности.
Только ЮВА! Денег больше, но и сервис, которого в принципе нет на нашем Черном море.
Релакс полный, не надо ни о чем думать, море под окнами плещется, песочек белый, кафешек навалом! Пальмы, природа!