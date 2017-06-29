Фото: info-rm.com
Гражданин иностранного государства обратился к барнаульским полицейским с заявлением о том, что неизвестные под видом сотрудников полиции Алтайского линейного управления МВД России похитили у него 12 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Барнаулу.
Выяснилось, что ранее мужчина потерял паспорт, водительские права и банковскую карту. Утром на его номер позвонили неизвестные и, представившись алтайскими полицейскими, предложили вернуть документы за вознаграждение. Деньги злоумышленники попросили перечислить на расчетный счет. После того, как они получили необходимую сумму, мошенники позвонили и сказали мужчине, что к нему подъедет патрульная машина с документами.
Позже мужчине позвонила знакомая, рассказавшая, что опубликовала объявление о потере вещей в соцсетях. "Несмотря на то, что горожанка от своего участкового уполномоченного полиции знала о различных фактах мошенничеств, не придала этому значение", — отмечают в пресс-службе.
По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело.
Комментарии