Фото: Westerntelegraph.co.uk
В российском военном ведомстве отреагировали на слова британского министра Майкла Фэллона, который заявил, что русские будут смотреть на гигантский авианосец "Королева Елизавета" с завистью и восхищением. Об этом сообщает "Российская газета".
В ответ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил главу британского военного ведомства в откровенном незнании военно-морской науки.
Он подчеркнул, что крейсер "Адмирал Кузнецов" оснащен зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", а новый британский военный корабль является лишь "удобной крупногабаритной морской целью".
Газета напоминает, что ранее источник в ОПК России сообщил о грядущей в 2017 году модернизации "Адмирала Кузнецова". Крейсер ждет замена четырех из восьми котлов силовой установки.
Также авианосец получит самые новые средства связи, навигации, боевого управления и системы РЭБ.
Комментарии
уроdливый корабль получился
а также: По решению министерства обороны на авианосце решено не использовать атомную двигательную установку ввиду её значительной стоимости
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ну и чему тут завидовать
а также это
Предложения по мерам защиты (бортовая броня и бронированные переборки) были отклонены из-за недостатка средств.
Да уж Адмирал Кузя, проект 70-х, "модернизация котлов", хорошо хоть не развалился при стрельбе по объектам Даеш в Сирии
Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми пообещал, что если предполагаемых российских хакеров удастся «достать» в третьих странах, то их будут «хватать и закрывать в тюрьме».
Он отметил, что ФБР ищет решение для того, чтобы привлекать к ответственности «российских хакеров», если их удается достать за пределами России.
нормально чо. они непрерывно ломают сбер (и стар, и млад), но при этом каких-то мифических российских хакеров придумывают
Так и кузнецов мишень не мелкая. В чем юмор то?
Конашенков специалист по военно-морским наукам что-ли? Пресс-секретарша учит британцев военно-морским наукам... да они вас учили, как вилку правильно держать