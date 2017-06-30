Встретить рассвет под самыми облаками, обнять любимого человека в лучах заходящего солнца на высоте 1000 метров от земли, увидеть прекрасные пейзажи так, как видят его птицы, – что может быть романтичнее?

Из таких чудесных мгновений и складывается жизнь. Даже если вы всю жизнь думали, что боитесь высоты и такие "экстремальные развлечения" не для вас, команда VzletaiAltai полностью развеет ваши сомнения.

Полёт на воздушном шаре — это совершенно уникальный, ни с чем не сравнимый опыт, который дарит детский (непосредственный, искренний, незамутненный) восторг и оставляет неизгладимые впечатления. Уже сам процесс подготовки к полёту, когда воздушный шар медленно наполняется горячим воздухом и на глазах вырастает до высоты многоэтажного дома, — это захватывающее зрелище. А уж когда шар отрывается от земли и поднимает вас всё выше и выше над лугами, реками, лесами — над всем и всеми, в этот момент никто не может остаться равнодушным.

Полёты являются абсолютно безопасными, ведь управляет аэростатом обученный и аттестованный пилот, профессионал своего дела. Клуб воздухоплавателей VzletaiAltai является официальным представительством Федерации воздухоплавания России в Алтайском крае. Членство в Федерации подразумевает общение и обмен опытом с первоклассными пилотами со всей страны, консультации в технических вопросах. Клуб ежегодно принимает участие в конференциях по безопасности полетов, которую проводит Федерация.

Свободные полеты проходят за городом — в 50-60 км от Барнаула. До места старта довозят на машине, которая затем будет следовать за шаром в течение всего полёта и заберет вас в месте приземления. Специально для романтических полётов можно заказать дополнительные услуги: цветы, фруктовая корзина, фотосессия, видеосъемка, монтаж фильма о вашем путешествии.

Обычно полет длится около часа. За это время можно посмотреть на красивейшие пейзажи, пофотографироваться. После того как вы приземлитесь, состоится торжественное посвящение в воздухоплаватели. Это яркая и эмоциональная церемония, которая неизменно радует всех участников.

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"ВзлетайАлтай"

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