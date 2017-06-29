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11-летняя девочка в Екатеринбурге получила ожог в результате того, что у нее в руках загорелся смартфон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.
По факту получения ребенком телесных повреждений проводится проверка. Следователи установят обстоятельства ЧП, характер полученных травм и степень тяжести причиненного вреда здоровью девочки, добавляет "Лента.ру".
Следователи собираются опросить пострадавшую, ее родителей, а также представителей салона сотовой связи, продавших загоревшийся телефон. По итогам проверки они могут возбудить дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В сообщении не называется модель сгоревшего устройства, а также салон сотовой связи.
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