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Громкое дело о смертельном ДТП с BMW X5 в центре Барнаула ушло в суд

, ИА "Амител"
Обвиняемый в резонансном преступлении молодой человек остается под стражей

Фото: vk.com/barneos22

Громкое уголовное дело о смертельном ДТП с участием автомобиля BMW X5 в центре Барнаула направлено в суд.

Как сообщили в пресс-центре краевой прокуратуры, в настоящее время надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении водителя люксовой иномарки — ему инкриминируют совершение дорожной аварии в состоянии опьянения, повлекшей смерть двух лиц.

Накануне портал Amic.ru сообщал, что Алексей Бикташев, находившийся за рулем BMW, был оставлен под стражей до 28 июля.

Что касается обстоятельств этого преступления, то согласно версии правоохранителей, обвиняемый утром 29 апреля этого года двигался на автомобиле по проспекту Ленина от улицы Димитрова в направлении улицы Брестской со скоростью около 96 километров в час.

На запрещающий сигнал светофора он выехал на перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной, допустил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус" и затем сбил девушку-пешехода.

27-летняя жительница Барнаула скончалась. Водитель "Лады", 62-летний мужчина, также получил травмы, в результате которых скончался в больнице.

Относительно персоны водителя BMW X5 в полиции сообщали, что в период с 2014 по 2017 год ему было выписано 34 штрафа. Более того, ранее он лишался прав за вождение в состоянии опьянения.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.06.2017 12:31
- гость -

блин так вчера писали уж про это

0  0
29.06.2017 12:35
- гость -

про ткаченко напишите лучше как суд то седня прошел????????

0  0
29.06.2017 13:03
- гость -

хааааааааа

0  0
29.06.2017 13:03
Василий

осталась сидеть Ткаченко, как и положено.

0  0
29.06.2017 13:04
- гость -

и че приговор не изменили???не прибавили не убавили???

0  0
29.06.2017 13:06
Вася

Это с каких пор старый ржавый х5 стал люксовым? У нас почему-то все у всех лухари, премиум-шмемиум... Люд хочет везде видеть что-то премиальное... Головой чтоль ударились? Х5 обычный семейный паркетник, хотя для деревенских это лухари

0  0
29.06.2017 13:09
гость

вот уклонялся чел от уплаты налогов как мог, купил этот паркетный авто, убил , еще и в тюрьме будет сидеть за налоги на которые он не скидывался!

0  0
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