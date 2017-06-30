26 июня в Барнауле в рамках Международного форума "Электронная неделя на Алтае – 2017" состоялись третьи Межрегиональные межвузовские открытые соревнования в области информационной безопасности "AltayCTF". Техническим партнером мероприятия выступил "Ростелеком".

На сегодняшний день Capture the Flag (в переводе — "захват флага") – единственная в России интеллектуальная игра в области информационной безопасности. В Алтайском крае она проводится третий год на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

Участниками нынешних соревнований стали 16 команд из Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска и Алтайского края. За определенное время каждая команда должна была решить несколько десятков заданий из области информатики и защиты информации, которые объединены в тематические категории: криптография, стеганография, администрирование, обратная инженерия, программно-техническая экспертиза, история информатики. Участникам игры необходимо было в течение одного игрового дня найти уязвимые места в программе, решив в общей сложности 47 задач.

Часть IT-инфраструктуры для выполнения студентами конкурсных заданий была размещена на базе Национальной облачной платформы "Ростелекома". Специально для этого оператор предоставил организаторам услугу "Виртуальный ЦОД" — виртуальную машину с заданными характеристиками, объем которых учитывает требования программного обеспечения и конкурсных заданий. Применение платформы виртуализации VMWare с порталом управления VCloud Director позволило организаторам самостоятельно выполнить настройку необходимых параметров, создать изолированные среды для размещения специализированного ПО, которое для конкурсантов разработала известная CTF-команда АлтГТУ "SharLike".

По словам одного из разработчиков нынешней игры и системного администратора команды SharLike, "Виртуальный ЦОД" оказался наиболее приемлемым для размещения и управления виртуальными машинами, на которых были развёрнуты задания, поскольку это более безопасное и отказоустойчивое решение. Резервное копирование, возможность в случае сбоя автоматического переключения на другой ЦОД, контроль оператора и другие возможности облачной услуги позволили минимизировать риски, связанные с отказом оборудования во время проведения соревнований.

"Сегодня "Виртуальный ЦОД" — одна из ключевых услуг в продуктовом портфеле компании, и мы еще раз убедились в ее высоких потребительских свойствах, одно из которых – высокий уровень защищенности информационных ресурсов. Хочу подчеркнуть, что "Виртуальный ЦОД" предназначен для самого широкого спектра компаний — от среднего и малого бизнеса до крупных клиентов всех уровней, включая органы государственной власти," - сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Победителем третьих ежегодных соревнований по информационной безопасности "AltayCTF- 2017" стала команда SUSlo.PAS из Новосибирского государственного университета. Второе место заняла команда школьников "Крабы42" из барнаульской гимназии №42.