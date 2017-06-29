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Жители РФ потратили на новые зарубежные машины 650 миллиардов рублей с начала текущего года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ФАН.
Уточняется, что данная цифра на 8% превышает траты граждан РФ на иномарки за аналогичный период 2016 года.
Самой востребованной зарубежной маркой на рынке России оказалась Toyota — на эти автомобили россияне потратили до 80 млрд рублей. Второе место досталось южнокорейской Kia — 74 млрд рублей. А замыкает тройку популярнейших марок немецкий Mercedes-Benz, который заработал в РФ порядка 60 млрд рублей.
Отмечается, что на четвертом и пятом местах расположились корейский Hyundai и немецкий BMW, заработавшие до 58 миллиардов и 44 миллиардов рублей соответственно.
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