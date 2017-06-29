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Пожар произошел в многоэтажном доме в Индустриальном районе Барнаула в четверг, 29 июня, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 09:47. Пожар случился в одной из квартир. Ликвидировать огонь удалось в 10:02.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и 4 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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