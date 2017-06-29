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Краевой суд приговорил Оксану Ткаченко к шести годам лишения свободы

, ИА "Амител"
Краевой суд изменил приговор Оксане Ткаченко. Из дела исключили эпизод о заведомо ложном доносе

Сегодня, 29 июня 2017 года, в краевом суде Алтайского края прошло заседание по делу Оксаны Ткаченко. Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Индустриального районного суда Барнаула.

Напомним, женщину приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за то, что она стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа. Оксана утверждает, что она стреляла, чтобы защитить сына, которого якобы избивал Владимир Ткаченко.

Адвокат женщины Наталья Барутенко не согласна с таким приговором. Она считает решение незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

Судьи приняли решение изменить приговор. Из дела исключили эпизод о заведомо ложном доносе. При этом Ткаченко приговорили к шести годам лишения свободы.

"Считается установленным факт, что именно Оксана Ткаченко причинила телесные повреждения своему сыну. Именно поэтому ее действия носят противоправный характер, она не действовала в рамках необходимой обороны.

Дальше необходимо подать кассационную жалобу в президиум Алтайского краевого суда. Но не все жалобы принимаются в кассационную инстанцию, а только при обоснованности существенного нарушения норм уголовного права, если суд сочтет эти доводы убедительными. Верховный суд может быть только после того, когда будут исчерпаны все резервы. Если нам в очередной раз откажут, тогда мы будем обращаться в Верховный суд", — заявила Наталья Барутенко после приговора суда.

У Оксаны Ткаченко двое несовершеннолетних детей. Во время вынесения приговора подсудимая не смогла сдержать слез.

Владимир Ткаченко на заседание не явился, его адвокат объяснил, что его клиент плохо себя чувствует и по состоянию здоровья не смог явиться на заседание.

Ранее порталу Amic.ru Владимир Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы дети остались без матери.

"Когда приговор Оксане прозвучал, я не поверил ушам. Я думал, что судья даст отсрочку из-за несовершеннолетних детей или условное наказание. Я не знаю, какое должно быть наказание Оксане. Но я не хочу, чтобы дети остались без матери", — рассказал он в интервью ИА "Амител" .

Однако на заседании краевого суда адвокат Владимира Ткаченко настаивал на том, чтобы оставить приговор Индустриального районного суда Барнаула без изменений.

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Комментарии

29.06.2017 13:36
- гость -

Ребят, ну это полный звиздец. Ну дура, ну истеричка, но да хрен с этим, не о том речь. ДВОЕ маленьких детей! У нас в России за убийство оправдывают, а тут 6 лет дали!!! Владимир жив, здоров, все у него отлично. Ему теперь надо "топить" свою бывшую что ли???

0  0
29.06.2017 13:39
- гость -

а ты с делом-то знаком? эта кукушка легко отделалась, ей пожизненное надо дать

0  0
29.06.2017 13:40
- гость -

пусть радуется, что он чудом остался жив и не лишился глаза, например
если бы она его все-таки убила, наказание было бы более суровым, не забывайте. хотя, может быть, она бы смогла убедить суд в том, что это самооборона

0  0
29.06.2017 13:42
- гость -

Поделом!

0  0
29.06.2017 13:46
- гость -


29.06.2017 13:36
- гость -
"ребят" в своем зверинце найдешь. Топай на митинг, тебя там зарплата в 40 серебреников заждалась.

0  0
29.06.2017 13:48
- гость -

ну что на 8 мес срезали нормуль!!года 4 отсидит мож по амнистии выйдет

0  0
29.06.2017 13:52
гость

Интересно, а президиум обратно 8 месяцев за ложный донос вернуть может?

0  0
29.06.2017 13:56
- гость -

Наломала дров, а теперь детьми прикрывается. "ЯЖМАТЬ", "ЭТОЖДЕТИ"

0  0
29.06.2017 14:01
- гость -

она в сизо иль уж прям на зоне ???

0  0
29.06.2017 14:08
Павсекакий

Лучше детей оградить от воспитания такой мамашей, чтобы из них подонки не выросли.

0  0
29.06.2017 14:11
- гость -

да все хороши вся семейка....ну воттт а кричали то что подкупили судью мол второй суд ее опровдает ..ага не тут то было ..значит правда начудила хорошо

0  0
29.06.2017 14:16
- гость -


29.06.2017 13:39
- гость -

Не тыкай там, а. Людей убивают и ни че, свидетелями проходят, условное дают. А тут никого не убила, двое детей, ей отсрочку дать должны по всем правилам. Умный сильно, вот тебя так прижмут, посмотрим, как запоешь

0  0
29.06.2017 14:18
- гость -


29.06.2017 13:39
- гость -
пожизненное таким как ты надо давать. Просто изолировать от общества и запрещать размножаться.

0  0
29.06.2017 14:19
- гость -

Ранее порталу Amic.ru Владимир Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы дети остались без матери. - ВРЕТ ОН ВСЕ!!!!! Посмотрите на него!!!!! Его судить надо!!!!!!!!!

0  0
29.06.2017 14:22
- гость -

ха а за что его судить???ну давайте судите только вы его и можите судить сплетнями своими

0  0
29.06.2017 14:22
Саныч

Посмотрите на него!!!!! Его судить надо!!!!!!!!!

давай свое фото, посмотрим, что с тобой делать.

0  0
29.06.2017 14:24
- гость -

дамочки а что не пишите что думаете и этого судью купили а???на митинг курятник пойдет опять?

0  0
29.06.2017 14:36
- гость -

пожизненное таким как ты надо давать. Просто изолировать от общества и запрещать размножаться.
---
ну как минимум оружие отобрать и детей

0  0
29.06.2017 14:38
Гость

Хватит устраивать из этого уголовного дела шоу!!! Суд во всем разобрался! И двое детей ну уж никак не оправдывают её, а если действительно установлен факт избиения ребенка так еще и задуматься о лишении родительских прав нужно!!!

0  0
29.06.2017 14:43
- гость -

так сама и устроила обвиняемая......но как оказалось зря прославилась на весь мир!!!!!ну ни че вон статья у амика про жен зону была!!тип там так хорошооо прям и корят на убой и телик!и по тел дают звонить

0  0
29.06.2017 14:44
- гость -

прочалиться как нить 6

0  0
29.06.2017 14:44
гость

а кто у нас муж? волшебник? а пишут его шестерки, комменты? ну-ну....

0  0
29.06.2017 14:46
- гость -

29.06.2017 14:44!!ну если вы дура то эт навсегда

0  0
29.06.2017 14:47
- гость -

29.06.2017 14:44!!!!!!!вам то точно к волшебнику пора к ГУДВИНУ МОЖ МОЗГОВ ПРИБАВИТ

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