Сегодня, 29 июня 2017 года, в краевом суде Алтайского края прошло заседание по делу Оксаны Ткаченко. Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Индустриального районного суда Барнаула.
Напомним, женщину приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за то, что она стреляла из травматического пистолета в бывшего мужа. Оксана утверждает, что она стреляла, чтобы защитить сына, которого якобы избивал Владимир Ткаченко.
Адвокат женщины Наталья Барутенко не согласна с таким приговором. Она считает решение незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.
Судьи приняли решение изменить приговор. Из дела исключили эпизод о заведомо ложном доносе. При этом Ткаченко приговорили к шести годам лишения свободы.
"Считается установленным факт, что именно Оксана Ткаченко причинила телесные повреждения своему сыну. Именно поэтому ее действия носят противоправный характер, она не действовала в рамках необходимой обороны.
Дальше необходимо подать кассационную жалобу в президиум Алтайского краевого суда. Но не все жалобы принимаются в кассационную инстанцию, а только при обоснованности существенного нарушения норм уголовного права, если суд сочтет эти доводы убедительными. Верховный суд может быть только после того, когда будут исчерпаны все резервы. Если нам в очередной раз откажут, тогда мы будем обращаться в Верховный суд", — заявила Наталья Барутенко после приговора суда.
У Оксаны Ткаченко двое несовершеннолетних детей. Во время вынесения приговора подсудимая не смогла сдержать слез.
Владимир Ткаченко на заседание не явился, его адвокат объяснил, что его клиент плохо себя чувствует и по состоянию здоровья не смог явиться на заседание.
Ранее порталу Amic.ru Владимир Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы дети остались без матери.
"Когда приговор Оксане прозвучал, я не поверил ушам. Я думал, что судья даст отсрочку из-за несовершеннолетних детей или условное наказание. Я не знаю, какое должно быть наказание Оксане. Но я не хочу, чтобы дети остались без матери", — рассказал он в интервью ИА "Амител" .
Однако на заседании краевого суда адвокат Владимира Ткаченко настаивал на том, чтобы оставить приговор Индустриального районного суда Барнаула без изменений.
Комментарии
Ребят, ну это полный звиздец. Ну дура, ну истеричка, но да хрен с этим, не о том речь. ДВОЕ маленьких детей! У нас в России за убийство оправдывают, а тут 6 лет дали!!! Владимир жив, здоров, все у него отлично. Ему теперь надо "топить" свою бывшую что ли???
а ты с делом-то знаком? эта кукушка легко отделалась, ей пожизненное надо дать
пусть радуется, что он чудом остался жив и не лишился глаза, например
если бы она его все-таки убила, наказание было бы более суровым, не забывайте. хотя, может быть, она бы смогла убедить суд в том, что это самооборона
Поделом!
29.06.2017 13:36
- гость -
"ребят" в своем зверинце найдешь. Топай на митинг, тебя там зарплата в 40 серебреников заждалась.
ну что на 8 мес срезали нормуль!!года 4 отсидит мож по амнистии выйдет
Интересно, а президиум обратно 8 месяцев за ложный донос вернуть может?
Наломала дров, а теперь детьми прикрывается. "ЯЖМАТЬ", "ЭТОЖДЕТИ"
она в сизо иль уж прям на зоне ???
Лучше детей оградить от воспитания такой мамашей, чтобы из них подонки не выросли.
да все хороши вся семейка....ну воттт а кричали то что подкупили судью мол второй суд ее опровдает ..ага не тут то было ..значит правда начудила хорошо
29.06.2017 13:39
- гость -
Не тыкай там, а. Людей убивают и ни че, свидетелями проходят, условное дают. А тут никого не убила, двое детей, ей отсрочку дать должны по всем правилам. Умный сильно, вот тебя так прижмут, посмотрим, как запоешь
29.06.2017 13:39
- гость -
пожизненное таким как ты надо давать. Просто изолировать от общества и запрещать размножаться.
Ранее порталу Amic.ru Владимир Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы дети остались без матери. - ВРЕТ ОН ВСЕ!!!!! Посмотрите на него!!!!! Его судить надо!!!!!!!!!
ха а за что его судить???ну давайте судите только вы его и можите судить сплетнями своими
Посмотрите на него!!!!! Его судить надо!!!!!!!!!
давай свое фото, посмотрим, что с тобой делать.
дамочки а что не пишите что думаете и этого судью купили а???на митинг курятник пойдет опять?
пожизненное таким как ты надо давать. Просто изолировать от общества и запрещать размножаться.
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ну как минимум оружие отобрать и детей
Хватит устраивать из этого уголовного дела шоу!!! Суд во всем разобрался! И двое детей ну уж никак не оправдывают её, а если действительно установлен факт избиения ребенка так еще и задуматься о лишении родительских прав нужно!!!
так сама и устроила обвиняемая......но как оказалось зря прославилась на весь мир!!!!!ну ни че вон статья у амика про жен зону была!!тип там так хорошооо прям и корят на убой и телик!и по тел дают звонить
прочалиться как нить 6
а кто у нас муж? волшебник? а пишут его шестерки, комменты? ну-ну....
29.06.2017 14:44!!ну если вы дура то эт навсегда
29.06.2017 14:44!!!!!!!вам то точно к волшебнику пора к ГУДВИНУ МОЖ МОЗГОВ ПРИБАВИТ