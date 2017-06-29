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Организация Greenpeace вместе с iFixit провела исследование, показавшее, что продукция компаний Apple, Samsung и Microsoft меньше прочих пригодна для ремонта. На сайте организации говорится, что низкий показатель ремонтопригодности усложняет процесс утилизации таких элементов гаджетов, как, например, аккумуляторы, из-за чего увеличивается количество электронного мусора, передает ТАСС.

В рамках исследования Greenpeace и iFixit проанализировали продукцию 17 IT-компаний, в том числе Apple, Dell, Fairphone, Samsung и Microsoft, и более 40 моделей устройств, среди которых были новинки Samsung Galaxy S8 и Apple Retina MacBook. У 70% изученных устройств отсутствует возможность снять батарею из-за особенностей дизайна либо сделать это крайне трудно.

Из-за этого сокращается срок службы гаджетов, в результате чего они становятся электронным мусором, отметил аналитик IT-сектора в американском подразделении Greenpeace Гэри Кук. Он добавил, что у компаний Apple, Samsung и Microsoft растет количество продукции, которую очень проблематично починить.

При ремонте современных гаджетов все чаще требуются нестандартные и редкие инструменты, и это тоже усложняет процесс ремонта таких устройств, как iPhone, Oppo R9m и Huawei's P9. Из-за всего этого в итоге срок жизни гаджета уменьшается. Владельцы выбрасывают смартфоны и покупают новые, при этом производство и утилизация электроники требуют огромного количества энергии.

Гендиректор iFixit Кайл Винес отметил, что каждый год производители создают миллиарды гаджетов, а потребители ими пользуются лишь пару лет, после чего выбрасывают. Винес назвал электронный мусор самым быстрорастущим потоком отходов на Земле.

В исследовании подчеркивается, что среди изученных гаджетов были и те, которые показывают, что создание ремонтопригодных устройств возможно. Речь идет, в частности, об устройствах компаний Dell, Fairphone и HP – они публикуют инструкции по ремонту и открыто продают запчасти. Самыми пригодными для ремонта устройствами признаны Fairphone 2, LG G4 и G5 и HP Elite x2 1012 G1.