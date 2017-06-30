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Дух захватывает! Истории и фото самых необычных мостов мира

, ИА "Амител"
Каждый из них уникален по-своему

Фото: Faqindecor.com

За свое существование человечество построило бесчисленное количество мостов. Каждый из них индивидуален, не похож на другие, каждый — гениальное сооружение. Когда перелистываешь фото, начинает казаться, будто среди мостов есть негласное соревнование на то, какой выше, старше, красивее, хитрее спроектирован.

Amic.ru публикует истории и фото самых ярких из них.

Тауэрский мост

Это сооружение не зря стоит первым в нашем списке. Мост был открыт ровно 33 года назад в самом центре Лондона над известной рекой Темзой. Свое название он приобрел из-за того, что располагается неподалеку от другого символа города – Тауэра.

Особенность строения заключается в том, что разводные механизмы способны развести тысячетонную конструкцию всего за одну минуту для пропуска судов. Но при этом даже в разведенном состоянии по нему могут ходить люди, передвигаясь по специальным галереям.

Фото: Poleteli.ru

Даньян-Куньшаньский виадук

На данный момент это самый длинный мост на Земле. Его протяженность – 164,8 км. Построен всего за два года и является частью высокоскоростной железной дороги. Интересно то, что около 9 км моста проходит под водной поверхностью озера Янчэн.

Фото: i.ytimg.com

Мост через Сыдухэ

Пролегает через долину реки Сыдухэ и является самым высоким подвесным мостом. Высота над уровнем земли составляет 496 метров.

Фото: En.people.cn

Босфорский мост

Мост, который объединяет не просто два берега, а два континента – Европу и Азию.

Ежесуточно через него проходит более 200 000 единиц транспорта, перевозящих около 600 000 пассажиров. Проезд по мосту платный, для пешеходов хода здесь нет.

Фото: Online-turs.ru

Мост-фонтан Банпо

Находится в Сеуле и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный фонтан на мосту. Общая длина фонтана “Лунная Радуга” составляет 1140 метров.

Фото: Budvtemi.com

Бруклинский мост

Это первый в мире мост, висящий на стальных тросах, а также один из первых подвесных мостов. Его длина равна 1825 метрам.

Фото: Chydesa-mira.ru

Мост Тысячелетия (Гейтсхед Миллениум)

Это единственный в мире "наклоняемый" мост. Когда под мостом проходят суда, его конструкция наклоняется на 40 градусов. Весь процесс поворота занимает 4 минуты и со стороны похож на моргание глаза. За год мост "моргает" примерно 200 раз.

Фото: Allmytime.s13.link

Мост Оливейра

Бразильская достопримечательность, расположенная в Сан-Паулу. Особенность этого сооружения в том, что его мачта-опора напоминает букву Х.

Skyscrapercity.com

Понте-Веккьо

А это один из старейших мостов мира. Находится он в Италии и уникален тем, что служит не просто переправой, а застроен и населен людьми. На мосту располагается еще и знаменитая картинная галерея Уфицци.

Фото: Hdwallpapersbuzz.com

Мост Вздохов

Находится в Венеции и назван не по вине влюбленных. Мост соединяет зал суда и здание тюрьмы. Осуждённые, проходящие под стражей по этому крытому мосту, в последний раз бросали взгляд на Венецию и вздыхали об утерянной свободе.

Фото: Meros.org

Дворцовый мост

Разводной чугунный мост Санкт-Петербурга. Вид разведённого двукрылого центрального пролета Дворцового моста на фоне Петропавловского собора является одним из символов Петербурга.

Фото: G812.ru


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Комментарии

30.06.2017 08:33
гость

Как бы Тауэрскому мосту уже 123 года

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30.06.2017 08:52
- гость -

Необыкновенно красивые снимки!

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