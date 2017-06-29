Фото: pj-film.ru
Экс-вокалист "Иванушки International" Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца, рассказал его бывший коллега по музыкальному коллективу Кирилл Андреев.
Как сообщает Life, Андреев подчеркнул, что у Яковлева не было проблем со здоровьем за время их совместной карьеры.
Вспоминая недавние события, он отметил: "Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но в шутку говорил ему: "Олег, кури меньше сигарет". Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ. Ещё полтора месяца назад он был полон сил. А вчера я узнал, что он уже неделю лежит в реанимации, это был шок", — рассказал артист.
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Напомним, Олег Яковлев скончался утром 29 июня в московской больнице. Ранее он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.
Комментарии
Молодые и то "сгорают".
Ещё одно подтверждение тому, что нельзя повышать пенсионный возраст.
Нужно улучшать медицину и питание людей, ЗОЖ.
Сейчас все люди нервные, напряжённые, отсюда все болезни.
Стыдно врачам! Воспаление легких не такая сложная болезнь. Сочувствую родным и друзьям певца
Ну умная!
Во-во, врачи - те еще штучки. Взяли и загубили здорового человека.
Хороши "друзья" - кореш неделю в реанимации, а они не в курсе.
Вполне по-московски - всем по..ровну на чужие проблемы.