Фото: vk.com/barneos22
Энергетики в Барнауле завершили гидравлические испытания на тепловых сетях в контуре ТЭЦ-2 и приступили к ремонтной кампании.
За десять дней опрессовки специалисты выявили 139 повреждений, их которых 60 уже устранены.
29 июня стартовал текущий ремонт на сетях в контуре ТЭЦ-2. Он должен завершиться 12 июля.
В мэрии Барнаула подчеркивают, что ремонт, традиционно обернувшийся отключением горячей воды, позволит избежать проблем во время отопительного сезона.
Напомним, первая волна отключений горячей воды в Барнауле прошла в период с 15 мая по 7 июня. Тогда горячее водоснабжение было ограничено в контуре ТЭЦ-3.
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