Новый арендатор барнаульского парка "Изумрудный" платит в год 3,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщила депутат Барнаульской городской думы (фракция "Справедливая Россия") Оксана Молодых.

Депутат получила эту информацию через официальный запрос в Министерстве имущественных отношений Алтайского края.

"Арендная плата за пользование земельным участком составляет 3 501 870,25 руб. в год", — сказано в ответе (документ имеется в распоряжении ИА "Амител" ).

Сам новый арендатор, позицию которого публично представляет директор ООО "Лидер" Владимир Фишер, в недавней беседе с корреспондентом ИА "Амител" сумму аренды называть не стал.

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Как в 2016 году сообщал предыдущий арендатор парка Павел Тулин, для него годовая аренда составляла 2 млн рублей.

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По мнению Оксаны Молодых, при такой плате арендатор заинтересован открыться как можно скорее, чтобы не остаться в убытке.

"ООО "Лидер" должно согласовать с комитетом по строительству, архитектуре и развитию г. Барнаула проект благоустройства территории и реализовать его. В ближайшее время я выясню текущий момент по согласованию проекта. Надеюсь, что его содержание и сроки реализации порадуют и горожан, и меня", — сказала депутат в беседе с корреспондентом ИА "Амител" .

Сейчас в парке идут работы по благоустройству. Официально к лету 2017 года он не открылся, хотя гулять по территории можно. Новый арендатор намерен установить новые аттракционы, но предыдущий арендатор до сих пор не вывез свои и не демонтировал летний бассейн, на месте которого ближайшей зимой могут установить главную городскую елку.

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Поэтому темп работы сейчас несколько замедлился.

Кроме аттракционов, в парке будут обновлять деревья, ограду, озеро, мосты через него.

ООО "Лидер" стало арендатором парка в марте 2017 года. До этого с 2002 года парком занимался барнаульский бизнесмен Павел Тулин. Из-за продолжительного конфликта с администрацией города он не делал в парке большой работы по благоустройству. В прошлом году парк даже не открылся на лето.