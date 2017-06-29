Экс-вокалист легендарной российской группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался ранним утром 29 июня в Москве.
Близкие люди, коллеги, журналисты и поклонники не могут поверить в случившееся и вспоминают, каким он был.
"Не могу пока отойти от шокирующей новости", "Вечная память", "Как так ?", "Не верится. Ужасная новость", "Что за проклятое место такое в группе — солист №3", — так реагируют поклонники ушедшего из жизни певца.
В официальной группе "Иванушки International" поклонники скорбят и соболезнуют родным певца.
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