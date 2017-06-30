Фотографии Семена Рогожникова

Радиостанция Европа Плюс Барнаул и сеть кинотеатров "Киномир" провели специальный предпоказ популярного мультфильма "Гадкий Я 3". Мероприятие состоялось в среду, 28 июля, в кинотеатре "Огни".

Билеты на предпоказ разыгрывались в эфире радиостанции Европа Плюс, а также в официальных сообществах "ВКонтакте" и Instagram сети кинотеатров "Киномир". В зале собрались настоящие поклонники популярного мультфильма "Гадкий Я", чтобы посмотреть новую часть о приключениях бывшего злодея Грю.

За час до мероприятия гости смогли в холле сфотографироваться с настоящими миньонами. Творческая группа "АльтШоу" устроила волшебное шоу гигантских мыльных пузырей, от которого были в восторге и дети, и взрослые. Кроме того, ведущие радиостанции Европа Плюс совместно с сетью "Киномир" организовали специальную викторину. За правильные ответы зрители получали банан – любимое лакомство миньонов. Также желающие могли поучаствовать в различных конкурсах.