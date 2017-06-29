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Список документов, изучив которые продавец может установить возраст покупателя алкоголя, пополнился двумя позициями: водительскими правами и паспортом болельщика (FAN ID). Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации на минувшей неделе.

Уточняется, что возраст покупателя, если продавец сомневается в его совершеннолетии, по FAN ID можно будет устанавливать с 4 июля 2017 года до 31 декабря 2018 года. Это связано с тем, что паспорт болельщика выдается иностранным гостям для доступа на стадионы во время Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ по футболу FIFA 2018 года, а на стадионах будут рекламировать и продавать пиво.

Подчеркивается, что водительские права останутся в списке бессрочно.

Газета уточняет, что на данный момент в перечне находятся 14 позиций: паспорт гражданина России, дипломатический и служебный паспорта, паспорт иностранного государства, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, а также включенные FAN ID и водительское удостоверение.

В заключение издание отмечает, что МВД рекомендовало местным органам власти в городах, где будет проходить ЧМ по футболу, ограничить в дни матчей и других крупных мероприятий продажу алкоголя в радиусе от 500 метров до двух километров от стадионов. На них пиво будут продавать в пластиковой таре, однако рекомендации стражей порядка касаются всех упаковок за пределами стадиона.