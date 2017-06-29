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"Это нелепая смерть": Григорьев-Апполонов об уходе из жизни Олега Яковлева

, ИА "Амител"
47-летний бывший солист группы "Иванушки International" скончался утром 29 июня

Фото: livestory.com.ua

Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что все еще находится в шоке от известия о смерти Олега Яковлева. Об этом сообщает RT.

Григорьев-Апполонов выразил соболезнования друзьям артиста и поклонникам, любившим его как исполнителя песен "Иванушек International".

"Это нелепая смерть", — добавил солист.

Напомним, рано утром в четверг, 29 июня, в столице на 48-м году жизни умер Олег Яковлев. Музыкант находился в реанимации с двусторонним воспалением легких.

СМИ сообщили, что исполнитель умер из-за отека легких, возникшего на фоне цирроза печени.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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