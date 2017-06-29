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Жителя Онгудайского района Республики Алтай подозревают в причинении смерти по неосторожности своему дяде, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что вечером 25 июня в селе Малый Яломан Онгудайского района к 52-летнему мужчине в гости пришел его 28-летний племянник. Во время застолья между ними произошла ссора.
Во время драки племянник нанес дяде множественные удары руками и ногами по голове. Затем мужчины легли спать. Поутру избитый мужчина почувствовал недомогание и был доставлен в районную больницу. Позже он скончался от полученных телесных повреждений.
В СКР уточняют, что подозреваемый признал свою вину. Ему предъявлено обвинение.
Известно, что ранее молодой мужчина был неоднократно судим.
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