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Операторы связи с 8 июля начнут оповещать абонентов об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на бесплатной основе через SMS, сообщает "Российская газета". Ранее такая услуга в Алтайском крае была доступна только пользователям некоторых операторов сотовой связи.
Эта поправка в законе поможет людям уменьшить тяжесть последствий природных катаклизмов, но самое главное — предотвратить человеческие жертвы. Напомним, из-за урагана в Москве в мае этого года погибли 16 человек, более 170 пострадали.
Новый закон закрепляет порядок взаимодействия провайдеров сотовой связи и МЧС. Пользователям будет направлено короткое SMS с прогнозом погоды. Спасатели уверены, что если сведения будут распространяться оперативно, это поможет избежать паники при чрезвычайной ситуации. Также научит простым правилам поведения при них. Помимо операторов сотовой связи, закон обяжет федеральные и региональные СМИ сообщать гражданам о погодных условиях.
Комментарии
Одно время информировали с двух разных номеров (типа мчс и мчс112), потом совсем перестали какой то период, а сейчас опять присылают, пока с одного.
на мегафон приходят смски. на билайн нет