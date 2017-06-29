Оксана Ткаченко не могла сдержать эмоций во время судебного заседания. Обвиняемой не было в зале суда. Женщина слушала приговор из следственного изолятора по видеосвязи.

Когда судьи предоставили обвиняемой последнее слово, Оксана заявила, что адвокат, который представляет интересы ее бывшего супруга, лжет, утверждая, что в тот день, когда она стреляла из пистолета, она привезла "много своих знакомых".

"Я бы хотела сказать, что адвокат Ткаченко врет. Я не привозила с собой много знакомых. Из знакомых были только два человека. Других я видела в первый раз. Я бы не стала брать людей, которые могли бы дать против меня показания. Все есть в деле, почему такая откровенная ложь?! А у меня не было сразу возможности нанять нормального адвоката", — заявила Оксана.

Ткаченко не могла сдерживать слез. Женщина неоднократно начинала рыдать.

"Я не отрицаю, что я использовала пистолет. Но только потому, что я защищала своего маленького ребенка! Это единственная причина, я хотела его только остановить. Я не убийца, я не способна убить человека! Я не хотела нанести ему никаких травм. Громов дал ложные показания в пользу Ткаченко. У моих детей больше никого нет!" - говорила обвиняемая сквозь слезы.

Также Ткаченко заявила, что ей совершенно все равно, как бывший муж относится лично к ней. Ее волнует только безопасность детей. По словам Оксаны Николаевны, он кричал на Дарину (совместный ребенок Оксаны и Владимира, — прим.ред.), когда они вместе гуляли в парке.

"Мы с ним встречались в парке с Дариной. Он закричал на нее, он сказал, что у нее скоро не будет матери и некому будет ее защитить. Дочь прижалась к моей ноге. Девочка видит ужасные сны. Она приезжала ко мне, жаловалась. Мне все равно, как он относится ко мне, меня волнует безопасность детей. Я молю, какое бы решение вы ни приняли, не оставляйте детей сиротами", — взмолилась Ткаченко.

Отметим, что адвокат Оксаны настаивал на отмене приговора суда Индустриального района города Барнаула от 11 мая 2017 года. Наталья Барутенко заявила, что считает приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Защитник Владимира Ткаченко, напротив, просил оставить приговор без изменений.

Судья приговорил Оксану Ткаченко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Из дела исключили эпизод о заведомо ложном доносе.

В остальной части приговор оставили без изменения.

"Апелляционную жалобу осужденной оставить без удовлетворения", — зачитал приговор судья.

Теперь у сторон есть три дня, чтобы подать замечания. Адвокат подсудимой заверила, что они будут бороться и дальше.

"Мне непонятно решение суда второй инстанции. Должны обсуждаться возникшие вновь обстоятельства. А здесь один суд поставил штамп, а вторая инстанция не стала рассматривать дело. Не стала рассматривать жалобы, новые аргументы. Бороться не перестанем, нам деваться некуда", — рассказала порталу Amic.ru подруга Оксаны Ткаченко Наталья.

Напомним, Индустриальный районный суд Барнаула 11 мая 2017 года вынес приговор в отношении жительницы города Оксаны Ткаченко, по словам которой, спасая сына от избиения бывшим мужем, она была вынуждена выстрелить в мужчину из травматического пистолета.

Как поясняет сама Оксана, летом 2015 года она рассталась со своим мужем по причине домашнего насилия, и когда уходила из дома, мужчина набросился на девятилетнего пасынка, защищая которого она четырежды выстрелила из травматического пистолета.