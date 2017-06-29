Оксана Ткаченко не могла сдержать эмоций во время судебного заседания. Обвиняемой не было в зале суда. Женщина слушала приговор из следственного изолятора по видеосвязи.
Когда судьи предоставили обвиняемой последнее слово, Оксана заявила, что адвокат, который представляет интересы ее бывшего супруга, лжет, утверждая, что в тот день, когда она стреляла из пистолета, она привезла "много своих знакомых".
"Я бы хотела сказать, что адвокат Ткаченко врет. Я не привозила с собой много знакомых. Из знакомых были только два человека. Других я видела в первый раз. Я бы не стала брать людей, которые могли бы дать против меня показания. Все есть в деле, почему такая откровенная ложь?! А у меня не было сразу возможности нанять нормального адвоката", — заявила Оксана.
Ткаченко не могла сдерживать слез. Женщина неоднократно начинала рыдать.
"Я не отрицаю, что я использовала пистолет. Но только потому, что я защищала своего маленького ребенка! Это единственная причина, я хотела его только остановить. Я не убийца, я не способна убить человека! Я не хотела нанести ему никаких травм. Громов дал ложные показания в пользу Ткаченко. У моих детей больше никого нет!" - говорила обвиняемая сквозь слезы.
Также Ткаченко заявила, что ей совершенно все равно, как бывший муж относится лично к ней. Ее волнует только безопасность детей. По словам Оксаны Николаевны, он кричал на Дарину (совместный ребенок Оксаны и Владимира, — прим.ред.), когда они вместе гуляли в парке.
"Мы с ним встречались в парке с Дариной. Он закричал на нее, он сказал, что у нее скоро не будет матери и некому будет ее защитить. Дочь прижалась к моей ноге. Девочка видит ужасные сны. Она приезжала ко мне, жаловалась. Мне все равно, как он относится ко мне, меня волнует безопасность детей. Я молю, какое бы решение вы ни приняли, не оставляйте детей сиротами", — взмолилась Ткаченко.
Отметим, что адвокат Оксаны настаивал на отмене приговора суда Индустриального района города Барнаула от 11 мая 2017 года. Наталья Барутенко заявила, что считает приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Защитник Владимира Ткаченко, напротив, просил оставить приговор без изменений.
Судья приговорил Оксану Ткаченко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Из дела исключили эпизод о заведомо ложном доносе.
В остальной части приговор оставили без изменения.
"Апелляционную жалобу осужденной оставить без удовлетворения", — зачитал приговор судья.
Теперь у сторон есть три дня, чтобы подать замечания. Адвокат подсудимой заверила, что они будут бороться и дальше.
"Мне непонятно решение суда второй инстанции. Должны обсуждаться возникшие вновь обстоятельства. А здесь один суд поставил штамп, а вторая инстанция не стала рассматривать дело. Не стала рассматривать жалобы, новые аргументы. Бороться не перестанем, нам деваться некуда", — рассказала порталу Amic.ru подруга Оксаны Ткаченко Наталья.
Напомним, Индустриальный районный суд Барнаула 11 мая 2017 года вынес приговор в отношении жительницы города Оксаны Ткаченко, по словам которой, спасая сына от избиения бывшим мужем, она была вынуждена выстрелить в мужчину из травматического пистолета.
Как поясняет сама Оксана, летом 2015 года она рассталась со своим мужем по причине домашнего насилия, и когда уходила из дома, мужчина набросился на девятилетнего пасынка, защищая которого она четырежды выстрелила из травматического пистолета.
Комментарии
она четырежды выстрелила из травматического пистолета
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она четырежды выстрелила из четырехзарядного травматического пистолета
да почему дети то сироты..папы есть и бабушки все ок!!воспитают поднимут!!
какая всё-таки лживая двуличная кукушка... слава богу суд не повёлся на крокодиловы слёзы
29.06.2017 16:28!!ага и говорит не хотела ему даже травм нанести хахахаа!хотела бы остановить полицию вызвала сразу
в чем разница что с ней дети что с отцами??не пойму!что у нее мужья меняются ..ну тут у дитей появиться тетя вместо мамы!а то были дяди вместо пап!!отцы на дитей были согласны не отказывались ..так щас тем более не бросят
блииииииииин!давайте через 6 лет поговорим ..когда она выйдет ..будет делиться имоциями!а ща пусть сидит дальше!!в сизо не на зоне!!
убийца ..причем тупая
все врут кроме нее да что такое то а.....и адвокат и судья и все на свете
29.06.2017 16:32
- гость -
Чем такая "мама", так лучше вообще никакой. Ей дети нужны только как повод бабло выкачивать да мужика шантажировать, таких Оксан море, каждая вторая, просто эта конкретная совсем берега попутала
Хороший мужик не поступил бы так с матерью своего ребенка.
Ох аукнется Владимиру эта грязная история, ему нужно было наказать ее рублем,
а не тюрьмой.
29.06.2017 16:40
- гость -таких Оксан море, каждая вторая, просто эта конкретная совсем берега попутала
Мир на столько велик, на сколько велик сам человек. Что ваш мир грязноват или мне показалось?
Про рубль интересно. То есть она будет у него все отбирать, а потом из отобранного возвращать?
29.06.2017 16:40
- гость -
Чем такая "мама", так лучше вообще никакой.
Похоже это вы берега попутали.
29.06.2017 17:07
McSmall
Про рубль интересно. То есть она будет у него все отбирать,
Отбирать? эта изящная женщина отобрала у такого крупного мужчины его любимую игрушку? серьёзно, вы не шутите?
Или кое кто готов был отдать всё ради близости с женщиной? так это его безволие и несдержанность, почему вы это ей в вину ставите? оценка поступков у вас странная.
Ну, я так полагаю, что есть грабители - они силой забирают. А есть мошенники - эти хитростью. Суть одна - человек лишается собственности. Это грех.
В трагедиях семьи виноваты всегда двое, в большей степени глава семьи.
Мужчины перестали быть главой семьи, стали как бабы прятаться, только не за широкую надежную спину, а за красивую грудь.
29.06.2017 17:15
McSmall
мошенничество- родить ребенка и требовать на него часть собственности?
вы наверное молоды, чтобы судить отношения людей проживших немалое количество лет в браке.
Да в том-то вся и фишка, что с ума массово сошли "вторые половины". Они теперь все знают: как должен себя вести мужчина, как женщина "ничего не должна". Они ничего не ценят - им все мало. Они не готовы выполнять свои обещания. Они всегда готовы обвинить противоположную сторону в насилии/издевательствах/непонимании.
Им не дают отпора - таковы культурные традиции, а сами они не имеют никаких рамок. Вот тут человек был готов покалечить и даже убить другого и даже не чувствует никакой вины за собой.
Надо что-то сильно менять в обществе и законодательстве - эта проблема стала массовой.
Не хотела причинить вред и выстрелила четыре раза (все патроны), а если был бы автомат калашникова? Пальнула бы 30 раз! Пусть сидит!
А вообще таких "Фрось" много, родят и требуют деньги! Иначе суд, алименты и позорище на весь мир!
29.06.2017 17:25
док
не ходи к плохим девочкам размножаться, ухаживай за хорошими
"вокруг столько девушек хороших. а тянет что-то на плохих"
чтобы появился ребенок, нужны двое, и ответственность на двоих.
мужчины не ценят жизнь своего дитя ни во что, не смотря на то что нация вымирает, нет воспроизводства.... в головах тока бабки..