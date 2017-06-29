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"Я не убийца": Оксана Ткаченко молила судью не оставлять детей сиротами

, ИА "Амител"
Оксана Ткаченко не могла сдержать эмоций во время суда

Оксана Ткаченко не могла сдержать эмоций во время судебного заседания. Обвиняемой не было в зале суда. Женщина слушала приговор из следственного изолятора по видеосвязи.

Когда судьи предоставили обвиняемой последнее слово, Оксана заявила, что адвокат, который представляет интересы ее бывшего супруга, лжет, утверждая, что в тот день, когда она стреляла из пистолета, она привезла "много своих знакомых".

"Я бы хотела сказать, что адвокат Ткаченко врет. Я не привозила с собой много знакомых. Из знакомых были только два человека. Других я видела в первый раз. Я бы не стала брать людей, которые могли бы дать против меня показания. Все есть в деле, почему такая откровенная ложь?! А у меня не было сразу возможности нанять нормального адвоката", — заявила Оксана.

Ткаченко не могла сдерживать слез. Женщина неоднократно начинала рыдать.

"Я не отрицаю, что я использовала пистолет. Но только потому, что я защищала своего маленького ребенка! Это единственная причина, я хотела его только остановить. Я не убийца, я не способна убить человека! Я не хотела нанести ему никаких травм. Громов дал ложные показания в пользу Ткаченко. У моих детей больше никого нет!" - говорила обвиняемая сквозь слезы.

Также Ткаченко заявила, что ей совершенно все равно, как бывший муж относится лично к ней. Ее волнует только безопасность детей. По словам Оксаны Николаевны, он кричал на Дарину (совместный ребенок Оксаны и Владимира, — прим.ред.), когда они вместе гуляли в парке.

"Мы с ним встречались в парке с Дариной. Он закричал на нее, он сказал, что у нее скоро не будет матери и некому будет ее защитить. Дочь прижалась к моей ноге. Девочка видит ужасные сны. Она приезжала ко мне, жаловалась. Мне все равно, как он относится ко мне, меня волнует безопасность детей. Я молю, какое бы решение вы ни приняли, не оставляйте детей сиротами", — взмолилась Ткаченко.

Отметим, что адвокат Оксаны настаивал на отмене приговора суда Индустриального района города Барнаула от 11 мая 2017 года. Наталья Барутенко заявила, что считает приговор незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Защитник Владимира Ткаченко, напротив, просил оставить приговор без изменений.

Судья приговорил Оксану Ткаченко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Из дела исключили эпизод о заведомо ложном доносе.

В остальной части приговор оставили без изменения.

"Апелляционную жалобу осужденной оставить без удовлетворения", — зачитал приговор судья.

Теперь у сторон есть три дня, чтобы подать замечания. Адвокат подсудимой заверила, что они будут бороться и дальше.

"Мне непонятно решение суда второй инстанции. Должны обсуждаться возникшие вновь обстоятельства. А здесь один суд поставил штамп, а вторая инстанция не стала рассматривать дело. Не стала рассматривать жалобы, новые аргументы. Бороться не перестанем, нам деваться некуда", — рассказала порталу Amic.ru подруга Оксаны Ткаченко Наталья.

Напомним, Индустриальный районный суд Барнаула 11 мая 2017 года вынес приговор в отношении жительницы города Оксаны Ткаченко, по словам которой, спасая сына от избиения бывшим мужем, она была вынуждена выстрелить в мужчину из травматического пистолета.

Как поясняет сама Оксана, летом 2015 года она рассталась со своим мужем по причине домашнего насилия, и когда уходила из дома, мужчина набросился на девятилетнего пасынка, защищая которого она четырежды выстрелила из травматического пистолета.


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Комментарии

29.06.2017 16:28
4ugun

она четырежды выстрелила из травматического пистолета
======
она четырежды выстрелила из четырехзарядного травматического пистолета

0  0
29.06.2017 16:28
- гость -

да почему дети то сироты..папы есть и бабушки все ок!!воспитают поднимут!!

0  0
29.06.2017 16:28
- гость -

какая всё-таки лживая двуличная кукушка... слава богу суд не повёлся на крокодиловы слёзы

0  0
29.06.2017 16:29
- гость -

29.06.2017 16:28!!ага и говорит не хотела ему даже травм нанести хахахаа!хотела бы остановить полицию вызвала сразу

0  0
29.06.2017 16:32
- гость -

в чем разница что с ней дети что с отцами??не пойму!что у нее мужья меняются ..ну тут у дитей появиться тетя вместо мамы!а то были дяди вместо пап!!отцы на дитей были согласны не отказывались ..так щас тем более не бросят

0  0
29.06.2017 16:34
- гость -

блииииииииин!давайте через 6 лет поговорим ..когда она выйдет ..будет делиться имоциями!а ща пусть сидит дальше!!в сизо не на зоне!!

0  0
29.06.2017 16:38
- гость -

убийца ..причем тупая

0  0
29.06.2017 16:39
- гость -

все врут кроме нее да что такое то а.....и адвокат и судья и все на свете

0  0
29.06.2017 16:40
- гость -


29.06.2017 16:32
- гость -
Чем такая "мама", так лучше вообще никакой. Ей дети нужны только как повод бабло выкачивать да мужика шантажировать, таких Оксан море, каждая вторая, просто эта конкретная совсем берега попутала

0  0
29.06.2017 17:03
- гость -

Хороший мужик не поступил бы так с матерью своего ребенка.
Ох аукнется Владимиру эта грязная история, ему нужно было наказать ее рублем,
а не тюрьмой.

0  0
29.06.2017 17:05
- гость -

29.06.2017 16:40
- гость -таких Оксан море, каждая вторая, просто эта конкретная совсем берега попутала

Мир на столько велик, на сколько велик сам человек. Что ваш мир грязноват или мне показалось?

0  0
29.06.2017 17:07
McSmall

Про рубль интересно. То есть она будет у него все отбирать, а потом из отобранного возвращать?

0  0
29.06.2017 17:08
- гость -

29.06.2017 16:40
- гость -
Чем такая "мама", так лучше вообще никакой.

Похоже это вы берега попутали.

0  0
29.06.2017 17:12
- гость -

29.06.2017 17:07
McSmall
Про рубль интересно. То есть она будет у него все отбирать,

Отбирать? эта изящная женщина отобрала у такого крупного мужчины его любимую игрушку? серьёзно, вы не шутите?
Или кое кто готов был отдать всё ради близости с женщиной? так это его безволие и несдержанность, почему вы это ей в вину ставите? оценка поступков у вас странная.

0  0
29.06.2017 17:15
McSmall

Ну, я так полагаю, что есть грабители - они силой забирают. А есть мошенники - эти хитростью. Суть одна - человек лишается собственности. Это грех.

0  0
29.06.2017 17:16
- гость -

В трагедиях семьи виноваты всегда двое, в большей степени глава семьи.
Мужчины перестали быть главой семьи, стали как бабы прятаться, только не за широкую надежную спину, а за красивую грудь.

0  0
29.06.2017 17:19
- гость -

29.06.2017 17:15
McSmall
мошенничество- родить ребенка и требовать на него часть собственности?
вы наверное молоды, чтобы судить отношения людей проживших немалое количество лет в браке.

0  0
29.06.2017 17:22
McSmall

Да в том-то вся и фишка, что с ума массово сошли "вторые половины". Они теперь все знают: как должен себя вести мужчина, как женщина "ничего не должна". Они ничего не ценят - им все мало. Они не готовы выполнять свои обещания. Они всегда готовы обвинить противоположную сторону в насилии/издевательствах/непонимании.

Им не дают отпора - таковы культурные традиции, а сами они не имеют никаких рамок. Вот тут человек был готов покалечить и даже убить другого и даже не чувствует никакой вины за собой.

Надо что-то сильно менять в обществе и законодательстве - эта проблема стала массовой.

0  0
29.06.2017 17:22
док

Не хотела причинить вред и выстрелила четыре раза (все патроны), а если был бы автомат калашникова? Пальнула бы 30 раз! Пусть сидит!

0  0
29.06.2017 17:25
док

А вообще таких "Фрось" много, родят и требуют деньги! Иначе суд, алименты и позорище на весь мир!

0  0
29.06.2017 17:31
- гость -

29.06.2017 17:25
док
не ходи к плохим девочкам размножаться, ухаживай за хорошими
"вокруг столько девушек хороших. а тянет что-то на плохих"

0  0
29.06.2017 17:33
- гость -

чтобы появился ребенок, нужны двое, и ответственность на двоих.
мужчины не ценят жизнь своего дитя ни во что, не смотря на то что нация вымирает, нет воспроизводства.... в головах тока бабки..

0  0
29.06.2017 17:46
- гость -

в головах тока бабки..

сказала защитница шантажистки абортом...

0  0
29.06.2017 17:49
- гость -

29.06.2017 17:46
- гость -
ты еще скажи что она этого мальчика несмышленого в постель насильно затащила

0  0
29.06.2017 17:53
- гость -


29.06.2017 17:49
- гость -


со свечкой не стоял. гадать не стану. а ты видимо присутствовала

0  0
29.06.2017 17:53
- гость -

объективная ситуация такова: главная гормональная железа женщины в два раза больше чем у мужчины (тк ей приходится рожать детей), а значит эмоционально женщина более не уравновешена. Ей взрыв эмоций следует прощать в два раза больше чем мужчине.

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