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Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков заявил, что уход из жизни бывшего солиста "Иванушек International" Олега Яковлева - это настоящее горе. Слова артиста приводит издание RT.
Жуков добавил, что очень часто пересекался с Яковлевым по работе.
"Это очень грустно и страшно, в любом случае горе, так как остались семья, любимые люди и друзья", — сказал солист "Руки вверх", добавив, что Яковлев был добрейшим человеком, а также "абсолютно светлым, внеземным и вечно молодым".
Напомним, 47-летний экс-солист "Иванушек" Яковлев скончался в столице рано утром в четверг, 29 января. Исполнитель находился в реанимации с двусторонним воспалением легких. Позже появилась информация, что причиной смерти Яковлева стал их отек.
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