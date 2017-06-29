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Онкобольную Дарью Старикову из Апатитов, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии", собираются отправить на лечение в Германию. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает Life.
Напомним, 29-летняя девушка, у которой диагностировали четвертую стадию рака, рассказала главе государства, что в местной больнице ей не могут оказать адекватную помощь, к тому же ее долго лечили от остеохондроза.
После этого Старикову перевезли в Мурманск, а затем в российскую столицу, пишет издание. Днем ранее Министерство здравоохранения отправило документы девушки в ряд клиник в ФРГ. Теперь там решат, готовы ли они взяться за лечение россиянки.
На данный момент девушке уже провели восстановительную процедуру, позволяющую благоприятно перенести перелет в другую страну.
Комментарии
Позорище то какое! Отечественная медицина не в состоянии лечить тяжёлые случаи. Путин то знает?
Хорошо конечно, вот только сколько онкобольных не доживет до следующей линии с президентом? Одной помогли это хорошо, а остальные как же?
Это все, что вам нужно было знать о "неимеющейаналогов" рассейской медицине.
Дай Бог, чтоб немчура помогла. Бывают еще чудеса...