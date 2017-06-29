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Движение перекроют на участке улицы Эмилии Алексеевой в Барнауле на двое суток, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии краевой столицы уточняют, что речь идет об отрезке между улицами Малахова и Глушкова, который будет закрыт с 08:00 1 июля до 08:00 3 июля.
Ограничение движения связано с проведением работ по капитальному ремонту тепловой сети.
В связи с перекрытием движения автобусы, проезжающие по данному участку, пустят в объезд по улицам Петра Сухова и малой проезжей части проспекта Космонавтов.
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35-й как ходить будет?