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Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила сервис доставки еды в российской столице. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на буклет компании.

Менеджер одного из ресторанов уточнил, что проект был запущен в среду, 28 июня. На данный момент в нем участвуют шесть заведений, однако со временем зона покрытия будет расширяться. Заказ оформляется лишь через мобильное приложение UberEats.

Представитель McDonald’s в РФ подтвердила изданию данные о запуске сервиса. По словам директора по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирины Гущиной, он пока работает в тестовом режиме.

Представитель сети уточнила, что доставка стоит 99 рублей, при этом минимальной суммы заказа нет. Сеть собирается расширяться на другие регионы вместе с UberEats. При этом подчеркивается, что других партнеров компания не рассматривает.

Издание пишет, что на минувшей неделе McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков McDelivery и "МакДоставка", а также логотипа для сервиса доставки.

Ранее тестовую доставку в РФ запустил конкурент McDonald’s — сеть ресторанов быстрого питания KFC. В тестовом проекте принимают участие 27 ресторанов в Москве и Подмосковье, а также в 10 городах на Урале.