Фото: life.ru
Сотрудники таможни в "зеленом" коридоре аэропорта Шереметьево остановили 66-летнюю израильтянку, которая прибыла рейсом Тель-Авив — Москва и пыталась незаконно переместить через таможенную территорию ЕАЭС серьги стоимостью свыше 28 миллионов рублей, пишет Life.
Издание пишет, что в ответ на вопрос инспектора, есть ли у женщины товары, которые подлежат обязательному письменному таможенному декларированию, она ответила отрицательно.
Но при досмотре ее куртки, лежавшей на тележке для перевозки багажа, таможенники нашли в кармане пару металлических серег со вставками в виде прозрачных камней. Пассажирка объяснила, что вывозила с собой за границу ювелирные изделия на торжество.
Эксперт заключил, что вставками являются бриллианты массой 9,47 карата, общая рыночная стоимость которых составляет около 28,5 миллионов рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей составила свыше 8 миллионов рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении израильтянки уголовного дела по статье "уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физлица, в особо крупном размере".
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