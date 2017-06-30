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Ливни, грозы и град ожидаются местами в Алтайском крае в последний день июня.
"В отдельных районах дождь, гроза, при грозе местами град, в предгорных районах местами сильные дожди", — отмечают в региональном Гидрометцентре.
Температура днем составит +27...+32 градуса, в предгорьях +22...+27 градусов.
Ветер будет южный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров, при грозе местами порывы до 15-20 метров.
В Барнауле днем 30 июня без осадков. Температура в краевой столице +27...+29 градусов. Ветер до десяти метров в секунду.
Отметим, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.
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