Белый из "Иванушек"
Новость о том, что ушел из жизни экс-вокалист "Иванушек International" Олег Яковлев, стала главным событием в социальных сетях. Пользователи не могут поверить в случившееся, соболезнуют родным певца, вспоминают его песни и каким он был.
Я запрещаю себе плакать, но ведь невозможно: перед глазами наш, мой Олежка, светлый друг моей молодости дурацкой, напрасной, недурацкой, ненапрасной... Спасибо тебе, Олежка, за любовь, свет, доброту. Я буду помнить тебя. #отаркушанашвили #отар #кушанашвили #журналист #олегяковлев #яковлев #иванушки #друг #соболезнования #светлаяпамять
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Горилла-лектор
Пользователи интернета обратили внимание на гориллу, которая живет в зоопарке Лос-Анджелеса.
Все началось с того, что юзеров привлек кадр, который зоопарк опубликовал для анонса музыкального мероприятия "Ревущие ночи". Фото разместили на главной странице Reddit с подписью "Горилла выглядит так, будто решила провести лекцию по философии на свежем воздухе, поскольку выдался хороший день".
Более 130 тысяч одобрительных голосов и 1,6 тысячи комментариев получил пост, размещенный в Twitter зоопарка.
Утята под окном
Найденные под окнами дома по улице Энтузиастов, 28 дикие утята вызвали бурное обсуждение и интерес у барнаульских пользователей соцсетей. Нашедшие животных задались вопросом: куда отнести утят?
"В зоопарк", "Авито"/"Юла", животноводы быстренько найдут им применение", "Уносите в зоопарк, я в прошлом году отдал одного утенка им!" — советуют комментаторы и дают водоплавающим имена героев мультфильма "Утиные истории".
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