40-летний житель Горно-Алтайска предстанет перед судом за пособничество в подделке водительского удостоверения, сообщается на сайте МВД по Республике Алтай.

В феврале 2017 года мужчина, находясь в командировке в Новосибирске, зашел в один из торговых центров, где неизвестный предложил ему приобрести сотовый телефон или водительское удостоверение. В связи с тем, что тот был лишен права управления транспортным средством, информация о возможном приобретении документа его заинтересовала.

Узнав, что цена на поддельный документ составит всего три литра пива, мужчина сразу согласился и предоставил свою фотографию. После 15 минут ожидания он получил водительское удостоверение на чужое имя, но со своей фотографией.

В апреле в селе Соузга Майминского района мужчину остановили сотрудники ГИБДД и попросили предъявить документы. Тот передал инспектору поддельное удостоверение, подлинность которого вызвала у полицейского сомнения. Водитель не стал отрицать того, что документ поддельный, и рассказал инспектору, когда и где его приобрел.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. За совершение преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.