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Новости

Парня отправили в кому три бойца при попытке устроиться в УФСИН

, ИА "Амител"
В УФСИН сообщили, что парень пошел в душ, где поскользнулся и ударился головой

Фото: кадр из видео

20-летний Влад Елфимов впал в кому после попытки устроиться в УФСИН в Тюмени. По словам родственников, парню пришлось встать в спарринг с тремя бойцами спецназа, сообщает паблик MASH.

Влад, получивший серьезную травму головы, вышел из комы. Врачи называют его состояние "малой долей сознания".

Сестра молодого человека рассказала, что брат был спортсменом и выполнить обязательные условия при попытке устроиться в ведомство было для него очень просто. 

В УФСИН сообщили, что парень пошел в душ, где поскользнулся и ударился головой. Однако родственникам удалось выяснить, что Влад получил травму во время спарринга сразу с тремя опытными бойцами. 

СК возбудил дело. Виновные до сих пор не установлены. 

УФСИН, официально не признающий вину, решил помочь парню лекарствами, сообщает паблик. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.06.2017 21:14
An Vlad

Притон, молельня, храм или таверна,
Верши приказ, а средств не выбирай.
Тому, кто кардиналу служит верно,
Заранее заказан пропуск в рай.
Его Высокопреосвященство
Нам обещал на небе райское блаженство,
Покуда жизнью живём земной,
Пусть похлопочет, пусть похлопочет,
Пусть похлопочет он за нас пред сатаной.

Одни лишь мы служители порядка,
Но кто без нас укажет верный путь?
Чтоб было шито-крыто, чисто, гладко,
Спеши, кого схватить, кого проткнуть.

Его Высокопреосвященство
Нам обещал на небе райское блаженство,
Покуда жизнью живём земной,
Пусть похлопочет, пусть похлопочет,
Пусть похлопочет он за нас пред сатаной.

Его Высокопреосвященство
Нам обещал на небе райское блаженство,
Покуда жизнью живём земной,
Пусть похлопочет, пусть похлопочет,
Пусть похлопочет он за нас пред сатаной.

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