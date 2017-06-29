Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении всех пятерых обвиняемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщает РИА Новости.
Всех обвиняемых присяжные признали не заслуживающими снисхождения. Согласно их вердикту, трое — Заур Дадаев, Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании Бесланом Шавановым - принимали непосредственное участие в убийстве. Остальные - Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - были задействованы в его подготовке.
Ранее стало известно, что присяжные готовы огласить вердикт, однако его детали не уточнялись.
Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.
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