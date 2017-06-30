Фото: Avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 113 квадратных метров продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится в кирпичной шестиэтажке на Социалистическом проспекте.
"Удобная планировка на две стороны. Система кондиционирования и приточной вентиляции. Высокие потолки — три метра. Дизайнерский проект, евроремонт. Квартира продается полностью укомплектованная мебелью. Встроенный кухонный гарнитур с бытовой техникой", — говорится в объявлении.
В квартире есть два санузла и две лоджии. Территория дома охраняется, во дворе имеется благоустроенная детская площадка.
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