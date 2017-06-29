В подмосковном Сергиевом Посаде разгорелся скандал из-за установленного в городе памятника выпускникам 1941 года, который многие жители посчитали чрезмерно откровенным, сообщают "Вести".
По мнению жителей города, создается впечатление, что бронзовая выпускница предстает с обнаженной грудью.
Автор памятника — священник Евгений Антонов. По его задумке, это "аллегория молодости и свежести". А детали, которые просматриваются, нельзя отрицать, поясняет скульптор. "Женские формы очерчены мной преднамеренно, поскольку девушка символизирует жизнь, мир, счастье", — пояснил Антонов.
Горожане с такой позицией не согласны и требуют вернуть клумбу, на месте которой был установлен памятник.
Композиция посвящена 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой. Она изображает слившуюся в вальсе юную пару, символизируя выпускной бал 22 июня 1941 года накануне начала Великой Отечественной войны.
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