За завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой отказались платить 423 тысячи долларов. Об этом сообщается на странице аукциона ProZorro в "Фейсбуке", пишет LIFE.
"Участница, поставившая 11 млн гривен, указала, что ошиблась, и отказалась от оплаты указанной суммы. Таким образом, победителем стал следующий участник с суммой в 10 010 гривен", — пояснили организаторы аукциона.
Таким образом, свидание с молодой замминистра получил Владислав Солошенко за 383 доллара.
Завтрак с Деевой выставили на аукцион 13 июня. Изначально цена лота составляла всего 100 гривен.
Также решила продать свидание 27-летняя замминистра энергетики Украины Наталья Бойко.
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