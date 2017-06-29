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Суд арестовал студента МГИМО после ДТП со смертью байкера

, ИА "Амител"
Якобы он отнимал и выкручивал руль у находившейся за рулем девушки

Фото: Kp.ru

Никулинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца студента МГИМО Аркадия Смелова по обвинению в нарушении правил безопасности движения, повлекшем ДТП на Кутузовском проспекте и гибель мотоциклиста, передает ТАСС.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Смелова меру пресечения в виде содержания под стражей", — решил судья.

По версии следствия, во время движения Смелов, сидевший на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes, стал отнимать и выкручивать руль у находившейся за рулем девушки, в результате чего произошла авария. После он пересел за руль автомобиля, попытался продолжить движение и врезался в автобусную остановку.

Ранее сообщалось, что за рулем была 20-летняя Юлия Дубовцева, она дочь крупного бизнесмена Олега Дубовцева

Следователь рассказал, что собраны достаточные доказательства вины Смелова, который во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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