МЧС предупредило жителей Москвы о надвигающемся шторме с градом

В Москве и Московской области в пятницу, 30 июня, ожидаются штормовой ветер, грозы и град, сообщает МЧС по столице.
"Со второй половины дня 30 июня с сохранением на ночь 1 июля по Московской области и городу Москве ожидается усиление юго-восточного ветра местами с порывами до 15–20 м/с, дождь, местами сильный, гроза, град", — говорится в сообщении ведомства.
Москвичей предупредили об угрозе повреждения линий электропередачи, повале деревьев и рекламных конструкций, повреждении автотранспорта.
В МЧС рекомендовали жителям столицы по возможности не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности.
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности погоды в Москве на пятницу, 30 июня.
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