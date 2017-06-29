Пьяные школьницы сожгли памятный венок на Вечном огне в Южноуральске

В Южноуральске двух 16-летних школьниц подозревают в осквернении мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
"Установлено, что 28.06.2017 неустановленные лица подожгли памятный венок, располагавшийся на мемориале. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к деянию двоих несовершеннолетних 2001 года рождения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, две девушки после распития алкогольных напитков решили как-то развлечь себя и придумали сжечь венок на Вечном огне.
Родителей школьниц уже привлекли к административной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.
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