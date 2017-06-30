Уголовное дело возбуждено по результатам проверки изложенных в СМИ сведений о смерти в больнице пенсионера, которому пришлось ползком ползти на второй этаж из-за неработающего лифта. Об этом сообщается на сайте СК по Республике Саха (Якутия).

79-летний пенсионер Виктор Наумов, доставленный в больницу на скорой помощи, скончался на ступеньках лестницы. Как сообщало в начале июня агентство YakutiaMedia, мужчина передвигался ползком на глазах у врачей и медсестер.

У пенсионера было заболевание сердца. 31 мая ему стало плохо, он вызвал скорую помощь.

"Когда его привезли, то заставили больного человека подниматься на второй этаж к терапевтам, потому что лифт в больнице не работает. Ни носилок, ни каталок у врачей не оказалось", — рассказал источник якутского издания.

Через 20 минут пенсионер умер.

В сообщении регионального следственного комитета говорится, что лифт в больнице действительно был неисправен. Также уточняется, что когда пенсионера привезли, "фельдшер отправилась за передвижными носилками", а в ее отсутствие пенсионер решил "ползти" на другой этаж.