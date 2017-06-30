Последнее исследование ВЦИОМ показало, что каждый десятый россиянин испытывает нехватку денег даже на продукты питания.

Помимо этого 29% опрошенных пожаловались на то, что средств не хватает на приобретение одежды. Всего в категорию бедных граждан попало 39% респондентов.

На это первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко рассказал НСН о мерах, которые необходимо принять для снижения числа бедных в России.

"Дело в том, что помимо 20 миллионов граждан, которые получают зарплату ниже прожиточного минимума, у нас в стране есть и те, кто получает меньше, чем МРОТ. А этот показатель у нас сейчас меньше прожиточного минимума. Поэтому в Госдуме с участием правительства создана комиссия по пересмотру показателей МРОТ. И я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение о том, чтобы увеличить этот показатель не на несколько процентов, как это было сделано с 1 июля, а чтобы довести его до прожиточного минимума", — заявил Тарасенко.

Припомнил депутат и выход из кризиса, о котором регулярно сообщает правительство РФ: "Судя по показателям первого полугодия, мы начинаем выходить из кризиса. Следовательно, надо ставить вопрос не просто об индексации заработной платы и социальных выплат, а об их увеличении. Потому что именно покупательная способность населения предопределяет возможности развития экономики".

По мнению Тарасенко, именно эти направления помогут нам преодолеть "этот позор, когда в XXI веке люди не доедают".