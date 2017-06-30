Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter написал, что считает правильным решение президента Украины Петра Порошенко изменить статус Крыма в Конституции страны.
Порошенко поручил изменить статус Крыма в Конституции Украины. Верно, лучше его вообще не упоминать как безвозвратно утраченную территорию.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июня 2017 г.
Ранее депутат Верховной рады Юрий Чижмарь сообщил, что Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект об изменении статуса полуострова. Причина: Крым не может уже существовать в составе унитарной страны.
В Кремле, комментируя это решение, подчеркнули, что не воспринимают заявления зарубежных лидеров относительно статуса российских регионов.
Комментарии