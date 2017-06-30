Россиянку на Украине приговорили к 11 годам тюрьмы за поддержку ДНР

Пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила о вынесении приговора 47-летней гражданке России, которую Киевский районный суд города приговорил к 11 годам заключения и конфискации имущества за поддержку Донецкой народной республики.
Имя россиянки не названо, но отмечено, что она постоянно проживала в Харькове. Также сообщается, что она носит позывной "Тереза". В 2014 году она якобы участвовала в местном "Антимайдане", а позднее уехала в Донецкую область, чтобы поддержать ДНР.
По утверждению харьковской прокуратуры, женщина работала под руководством начальника управления контрразведки министерства государственной безопасности ДНР, став комендантом ряда населенных пунктов.
Утверждается, что она участвовала в допросах пленных, а также собирала и анализировала информацию об украинских войсках. В числе служебных обязанностей россиянки называется материально-техническое обеспечение ДНР и формирование разведывательных групп.
"Суд признал ее виновной в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства", — заявляет прокуратура.
Приговор не вступил в силу. В установленный апелляционный срок защита может обжаловать приговор.
Комментарии
Какие то странные люди живут на Украине - участвовала в воинских подразделениях ДНР , но живет в Харькове.
Мать военнослужащего из Алтайского края Виктора Агеева, попавшего в плен к украинским силовикам в Луганской области во время боев между силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и украинской армией, опровергла заявление Минобороны о том, что ее сын не служил по контракту, пишет "Новая газета".
По ее словам, Виктор подписал контракт 18 марта 2017 года. Новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ. Светлана Агеева рассказала, что сын звонил ей оттуда раз в неделю.
"Последний раз звонил 30 мая. <...> При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт", - написала мать Агеева председателю алтайского краевого отделения "Яблока" в обращении, которое опубликовала "Новая газета".
По ее словам, Виктор был доволен новой службой и прислал приказ о присвоении ему звания ефрейтора от 4 мая.
О том, что ее сын попал в плен, Светлана узнала от журналистов Русской службы BBC. "Я обращалась в районный военкомат, в краевой военкомат для разъяснения, но никаких разъяснений", - рассказала она. Агеева попросила оказать содействие в "установлении причин, как он оказался там, в условиях содержания в следственных учреждениях Украины, возможности связаться с ним по телефону, интернету и т. д., в освобождении и возвращении домой".