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Здание Университета торговли, расположенное в центре Донецка, было повреждено в результате теракта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аппарата главы самопровозглашенной ДНР.

Собеседник агентства уточнил, что была разрушена часть актового зала и повреждена библиотека.

Источник в силовых структурах позже сообщил, что это могло произойти из-за взрыва.

Данную информацию агентству подтвердил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Он отметил, что, судя по характеру разрушений, сработала взрывчатка. Кострубицкий отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

При этом "Интерфаксу" источник в экстренных службах ДНР сообщил, что в результате теракта, предварительно, есть погибшие. Также ведется учет раненых, которым оказывают необходимую медпомощь, пишет агентство.

Уточняется, что взрыв полностью разрушил часть корпуса Университета торговли. Поврежден потолок и две боковые стены. Рядом со зданием вуза находятся горбольница и супермаркет, а также общежитие медколледжа. Место взрыва оцеплено, там работали бригады МЧС и полицейские.