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Американский лидер Дональд Трамп проведет переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным на полях саммита "группы двадцати" в Гамбурге. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на советника главы Белого дома по нацбезопасности Герберта Макмастера.
Он уточнил, что глава США встретится на G20 со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным. Макмастер уточнил, что Трамп также собирается переговорить с немецким канцлером Ангелой Меркель, британским премьером Терезой Мэй, главой кабмина Японии Синдзо Абе, председателем КНР Си Цзиньпином и другими.
Представитель Белого дома подчеркнул, что повестка переговоров главы США с российским президентом пока не выработала, она, как и формат встречи, находится на стадии подготовки.
Агентство пишет, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков также подтвердил встречу Путина и Трампа на полях G20. "Так или иначе, (главы двух стран) на полях встретятся", — заявил он.
Ранее представитель Кремля заявлял, что конкретных наработок относительно возможных переговоров Путина и Трампа нет.
Саммит "двадцатки" пройдет с 7 по 8 июля в немецком Гамбурге.
Комментарии
А где эти поля???????
Глава ВЦИОМа: среди россиян примерно 15% дерьма.
Он нашел для них универсальную характеристику: «Это те, кто настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне».
"В ходе саммита G-20 президент Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе … президентом России Путиным"
Это всё, что нужно знать об уровне встречи Трампа с Величайшим Политиком.
Являясь самым влиятельным политиком нашей Галактики и её окресностей, нацлидер снизошёл-таки до президента какой-то Америки, а также милостиво согласился посетить встречу 19 глав других стран, которые слёзно его об этом просили.
Трамп будет умолять, чтобы Россия санкции не ввела против США, чтобы счета в Сбербанке не пострадали L0L