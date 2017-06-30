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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о резком изменении погоды, которое ожидается в течение дня 30 июня.

"Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в Алтайском крае в предгорных районах во второй половине ночи и днем 30 июня местами ожидается очень сильный дождь, гроза, сопровождающиеся выпадением града. Специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности!" - говорится в обращении ГУ МЧС по региону.

В экстренном ведомстве отмечают, что из-за резкого изменения погоды может существенно осложниться дорожная обстановка.

Кроме того, из-за грозы возможны сбои на объектах энергетического комплекса.

"Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей", — добавляют в МЧС, призывая жителей края соблюдать меры личной безопасности в условиях непогоды.