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Дефицит российского бюджета в 2018 году составит 1,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Доходы запланированы на уровне 14,7 триллиона рублей, расходы — 16,2 триллиона рублей. Соответственно, дефицит порядка 1,5 триллиона рублей. Я напомню, что по итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом 3 триллиона рублей практически", — цитирует главу федерального правительства РИА "Новости".

В этой связи Дмитрий Медведев назвал прогнозируемую на 2018 год ситуацию приемлемой.

Также глава кабинета министров подчеркнул, что федеральный Минфин "должен продолжить работу по снижению бюджетного дефицита".