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Медведев: дефицит бюджета в 2018 году составит 1,5 триллиона рублей

, ИА "Амител"
Премьер-министр считает данный показатель приемлемым

Фото: ptel.cz

Дефицит российского бюджета в 2018 году составит 1,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Доходы запланированы на уровне 14,7 триллиона рублей, расходы — 16,2 триллиона рублей. Соответственно, дефицит порядка 1,5 триллиона рублей. Я напомню, что по итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом 3 триллиона рублей практически", — цитирует главу федерального правительства РИА "Новости".

В этой связи Дмитрий Медведев назвал прогнозируемую на 2018 год ситуацию приемлемой.

Также глава кабинета министров подчеркнул, что федеральный Минфин "должен продолжить работу по снижению бюджетного дефицита".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.06.2017 09:37
- гость -

Все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров.

0  0
30.06.2017 09:39
- гость -

Залатать "дыру", размер которой в 2016 году достигал 3,2 триллиона рублей в прошлом году, а в этом запланирован на уровне 2,1 триллиона, поможет ослабление рубля, следует из проекта: с помощью аккуратной девальвации тот же объем нефтегазовой выручки в валюте можно будет конвертировать в большую сумму налогов в рублей.

На 2018 год Минфин закладывает в бюджет средний курс доллара в 69,8 рубля. Это почти на 10 рублей, или 16% выше, чем за последние 6 месяцев. К 2020-му году рубль, согласно проекту, должен ослабеть до 72,7 за доллар.

При этом дешеветь российская валюта, как считают в правительстве, будет быстрее, чем нефть. Бюджет-2018 будут верстать из расчета, что российская Urals будет уходить на экспорт в среднем по 40,8 доллара за баррель, а в 2020м году - по 42,4 доллара.

Рублевая цена барреля, отражающая соотношение курса и нефтяных котировок, поднимется с 2847 за бочку до 3082 рубля.

В результате Минфин уже в следующем году планирует вернуться к наращиванию расходной части бюджета, которую еще полгода назад предлагали держать "замороженной" в течение трех лет.

При этом ассигнования на социальную политику и национальную экономику снизят - на 242 и 109 млрд рублей соответственно.

0  0
30.06.2017 09:47
- гость -

Медведев просит у Бога :

- Господи, дай мне мозги, а то меня все глупым считают.

Господь отвечает :

- Мозгов нет, но ты держись!

0  0
30.06.2017 09:59
- гость -

Хоть сколько мало будет, если нерационально тратить. Олигархов пора тряхнуть.

0  0
30.06.2017 10:00
- гость -

0  0
30.06.2017 10:00
- гость -

Тырят везде миллиардами.

0  0
30.06.2017 10:01
- гость -

По итогам 2016 года ущерб, который казна понесла в результате нарушений бюджетного кодекса, взлетел в 1,9 раза, сообщила Счетная палата в итоговом докладе, который был представлен в Госдуме.

Общая сумма нарушений впервые в истории вплотную приблизилась к отметке триллион рублей (966 млрд, по данным СП).

Это почти вдвое превышает сумму, выделенную из федерального бюджета на здравоохранение (518,8 млрд рублей), в 1,6 раза - расходы на образование и в 13 раз - ассигнования на сферу ЖКХ.

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов составили 488,3 млрд рублей, приводит данные Счетной палаты ТАСС.


Нарушения в бухгалтерской отчетности достигли 339,3 млрд рублей, в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью - 3,9 млрд рублей, при осуществлении государственных и муниципальных закупок - 53,1 млрд рублей, иные нарушения - 47,9 млрд рублей.

С признаками нецелевого использования было потрачено 1,1 млрд рублей, неэффективными были признаны расходы на 33,3 млрд рублей.

Увеличилась как сумма выявленных "утечек" и нарушений, так и их количество. В общей сложности Счетная палата зафиксировала 3845 случаев. Это на 12% больше, чем в 2015 году, и в 1,5 раза больше, чем в 2014-м.

Из общей суммы ущерба по итогам проверок Счетной палаты в бюджет было возвращено менее 1% - 8,8 млрд рублей. Годом ранее при потерях вдвое меньше вернуть удалось 10,3 млрд.

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