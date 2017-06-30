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Полицейские задержали в Косихинском районе мужчину, которого подозревают в угоне мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что неизвестные неправомерно завладели мотоциклом "ИЖ" жителя села Плотниково поздним вечером. Владелец транспортного средства оставил его рядом с домом без присмотра лишь на пару минут с ключами в замке зажигания. Когда хозяин вышел на улицу, то мотоцикла уже не было, о чем он сразу сообщил в полицию.

В ту же ночь правоохранители задержали подозреваемого в угоне, которым оказался ранее судимый за кражи 23-летний местный житель. Угнанный мотоцикл полицейские нашли на территории его приусадебного участка.

Угонщик пояснил стражам порядка, что угнал транспорт, чтобы доехать на нем до дома.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. По ее завершении будет принято процессуальное решение.