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Площадь Сахарова перекрыли в центре Барнаула в пятницу, 30 июня, до полудня, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ограничение движения по проспекту Социалистическому на участке от улицы Молодежной до Мерзликина связано с торжествами по случаю выпуска слушателей Барнаульского юридического института МВД России.

Автомобилистов призывают заранее выбирать пути объезда.