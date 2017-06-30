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Площадь Сахарова перекрыли в центре Барнаула в пятницу, 30 июня, до полудня, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ограничение движения по проспекту Социалистическому на участке от улицы Молодежной до Мерзликина связано с торжествами по случаю выпуска слушателей Барнаульского юридического института МВД России.
Автомобилистов призывают заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
Фсем разбежаца по углам! Хозяева жизни выходят в жизнь! Простите за тавтологию.
Почему им не праздновать на своей территории. У них там места предостаточно?